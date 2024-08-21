Батьки не поводяться з дітьми однаково

Як вважає доктор та спікер у темах стресу та дитячого розвитку Габор Мате, навіть якщо батьки діють за однаковими правилами, то діти все одно по-різному сприймають виховний процес. Особливо ця різниця відчутна, коли в сім'ї є хлопчик та дівчинка.

Читайте також Вийшла заміж в 12: мама 38 дітей виховує їх сама – чоловік втік після 25 років шлюбу

Різний вік – це причина. З часом батьки змінюються, змінюються етапи розуміння їхніх особистих та батьківських стосунків, рівень самопізнання. Діти не народжуються в одному й тому ж домі,

– вважає Мате.

Ще одна причина – чутливість, адже діти можуть бути різними за темпераментом. Одні й ті самі дії батьків діти трактують зовсім по-різному.

Діти вірять у все, що їм кажуть

Експерти також наголошують на тому, що діти схильні вірити в усе, що кажуть дорослі. Тож якщо ви озвучуєте якісь правила або пояснюєте, що може отримати дитина у винагороду за певну діяльність, то важливо, щоб ваші слова, очікування дитини та реальність співпадали.

Раніше ми писали про те, які фрази миттєво знищують самооцінку дітей.