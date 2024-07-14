Новая эпидемия: что захватывает детей и у кого есть шанс, что она пройдет

Социальные сети должны были сделать общение людей более доступным. Однако они сработали совсем не так, как ожидалось.

Новая эпидемия

Как выяснили исследователи из Бернского университета, молодые люди стали часто страдать нарциссизмом. Более того – у многих есть шанс, что они будут демонстрировать его и в зрелом возрасте.

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Нарциссизм влияет не только на детей, но и на их семьи, друзей и окружение. Ученые выделяют 3 типа нарциссизма:

агентивный (грандиозность и потребность в восхищении);

антагонистический (высокомерие и низкий уровень эмпатии);

невротический (эмоциональная нестабильность).

Исследователи считают, что рост нарциссизма среди детей и подростков спровоцирован социальными сетями, которые стимулируют саморекламу и поверхностное подтверждение.

У кого он проходит

Ученые считают, что с возрастом почти все нарциссические черты уменьшаются, но различия между нарциссами и остальными людьми сохраняется. Поэтому, многие люди остаются в плену своих иллюзий, что вредит как им, так и их близким.

Ученые надеются, что нарциссизм будет исследоваться глубже, а новые работы дадут понимание, как можно с ним бороться в таких больших масштабах.

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