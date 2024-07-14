Новая эпидемия

Как выяснили исследователи из Бернского университета, молодые люди стали часто страдать нарциссизмом. Более того – у многих есть шанс, что они будут демонстрировать его и в зрелом возрасте.

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Нарциссизм влияет не только на детей, но и на их семьи, друзей и окружение. Ученые выделяют 3 типа нарциссизма:

агентивный (грандиозность и потребность в восхищении);

антагонистический (высокомерие и низкий уровень эмпатии);

невротический (эмоциональная нестабильность).

Исследователи считают, что рост нарциссизма среди детей и подростков спровоцирован социальными сетями, которые стимулируют саморекламу и поверхностное подтверждение.

У кого он проходит

Ученые считают, что с возрастом почти все нарциссические черты уменьшаются, но различия между нарциссами и остальными людьми сохраняется. Поэтому, многие люди остаются в плену своих иллюзий, что вредит как им, так и их близким.

Ученые надеются, что нарциссизм будет исследоваться глубже, а новые работы дадут понимание, как можно с ним бороться в таких больших масштабах.

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