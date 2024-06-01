Ученые сообщили, что начали раньше выявлять сигналы, которые свидетельствуют о более быстром половом созревании. Это имеет много рисков, в частности для здоровья детей.

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Недавнее исследование показало, что у молодого поколения менструация наступает раньше, а время до ее регулярности увеличилось. Изучение 70 тысяч участниц Apple Women's Health Study показало, что с этой проблемой столкнулись родители и дети по всему миру.

Это имеет большое значение, поскольку раннее менархе (первая менструация) и нерегулярные менструации связаны с более поздними физическими и психосоциальными проблемами могут ухудшить проблемы в области здравоохранения,

– рассказала доктор Ева Файнберг.

По ее словам, менструация – один из наиболее важных показателей здоровья юного поколения. Длительные нерегулярные менструации могут привести к дисбалансу эстрогена и прогестерона, а это повышает риск многих заболеваний.

Среди причин проблемы называют более высокий индекс массы тела, питания и влияние микропластика.

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