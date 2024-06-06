Героическое спасение матери

Артему Пинчук жил в Чернигове вместе с мамой и бабушкой. В начале полномасштабного вторжения в его дом попал российский снаряд.

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Когда это все произошло, я был в панике. Искал маму, звал, но ответа не было,

– рассказал парень.

Он верил, что она жива, и самостоятельно бросился разбирать завалы. Ему удалось освободить маму, но она была в тяжелом состоянии.

Я прокричал в трубку "скорой", чтобы приехали как можно быстрее и спасли маму. Медикам пришлось объезжать танк, который уже был на нашей улице,

– вспоминает Артем.

К счастью, женщину удалось спасти, но она до сих пор проходит реабилитацию, прошла через много операций. Артем каждый день поддерживает маму и верит, что вскоре все останется позади, а когда война закончится, они будут жить так, как и раньше.

О благотворительной акции

"Дети-Герои" – это благотворительная акция от МВД, в которой было определено 7 лауреатов. Артем получил подарки от МВД, швейцарско-украинской Программы EGAP (фонд Восточная Европа), Gen-Ukraine, Совета Европы и UNICEF.

Спонсоры акции убеждены, что героические украинские дети вскоре будут расти в свободной и сильной Украине.