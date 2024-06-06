Героїчний порятунок матері
Артему Пінчук мешкав у Чернігові разом з мамою та бабусею. На початку повномасштабного вторгення в його будинок влучив російський снаряд.
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Коли це все сталося, я був в паніці. Шукав маму, гукав, але відповіді не було,
– розповів хлопець.
Він вірив, що вона жива, і самотужки кинувся розбирати завали. Йому вдалося звільнити маму, але вона була у важкому стані.
Я прокричав у слухавку "швидкій", щоб приїхали якомога швидше і врятували маму. Медикам довелося об'їжджати танк, який вже був на нашій вулиці,
– пригадує Артем.
На щастя, жінку вдалося врятувати, але вона досі проходить реабілітацію, пройшла через багато операцій. Артем кожного дня підтримує маму та вірить, що незабаром усе залишиться позаду, а коли війна закінчиться, вони будуть жити так, як і раніше.
Про благодійну акцію
"Діти-Герої" – це благодійна акція від МВС, в якій було визначено 7 лауреатів. Артем отримав подарунки від МВС, швейцарсько-української Програми EGAP (фонд Східна Європа), Gen-Ukraine, Ради Європи та UNICEF.
Спонсори акції переконані, що героїчні українські діти незабаром зростатимуть у вільній та сильній Україні.