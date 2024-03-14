От кого дети наследуют интеллект: ученые пришли к очень интересному выводу

Всем известно, что часть интеллекта ребенку передается по наследству. Ранее ученые не могли понять, от кого передаются эти гены, однако сейчас похоже, что они таки нашли ответ на этот вопрос.

От кого ребенок наследует интеллект

Обычно под интеллектом понимают умение использовать знания и навыки для решения различных задач. Ученые взялись выяснить, от кого из родителей ребенок получает генетическую основу для интеллекта, который потом будет развивать с помощью обучения и нового опыта.

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Как показали новые исследования, уровень интеллекта ребенка определяется генами матери. Дело в том, что гены интеллекта расположены в Х-хромосоме. Поскольку у женщин две Х-хромосомы, ученые пришли к выводу, что именно они играют определяющую роль в заложенном уровне интеллекта.

Уровень интеллекта передается с генами матери / Фото Pixabay

Соответствующие доказательства ученые получили, исследуя генетически модифицированных мышей. Животные, которые получили большую дозу генов отца, имели большее тело и меньший мозг. С теми мышами, которые получили больше генов матери, ситуация противоположная.

Подтверждение гипотезы удалось также получить через интервью с людьми 14 – 22 лет. Во внимание принимались различные факторы, такие как образование и социально-экономический статус, однако лучше всего показатель интеллекта коррелировал с IQ матери.