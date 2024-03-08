Интересная гипотеза ученых

Группа исследователей заметила, что старшие дети обычно имеют лучшие результаты когнитивных тестов и больше зарабатывают. Однако они спорят относительно того, какая причина этой тенденции.

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Как свидетельствует отчет Национального бюро экономических исследований Дании, младшие дети часто болеют в детстве, что является мощным фактором сдерживания. Особенно это заметно, когда разница в возрасте детей не слишком велика.

Склонность к болезням имеет финансовые последствия в будущем. Изучение детей, родившихся в Дании с 1981 по 1989 годы показало, что старшие дети зарабатывали на 2,4% больше.

Младшие братья и сестры с более высоким риском заражения вирусом в детстве имеют более низкие заработки во взрослом возрасте,

– заявила Мельтем Дайсал, доцент факультета экономики Копенгагенского университета.

Одно из предположений – респираторные заболевания могут негативно влиять на развитие детей. Неравенство в показателях здоровья и разницы в финансовых доходах между младшими и старшими братьями и просматривается во всех данных.

Дейсал рассказала, что эту тенденцию заметили при исследовании других стран и культур. Например, разница в IQ норвежских детей составила 3 балла. Разница в годовом доходе в будущем – от 2%. В США первенцы также рассказали о более высоком показателе зарплаты – здесь больше шестизначных показателей.

Однако есть исследования, которые опровергают эту связь и подчеркивают, что существует вероятность больших инвестиций в раннее обучение старших детей. К следующим детям родители относятся менее строго и часто даже делегируют уход за ними старшим братьям или сестрам, у которых растет уровень ответственности. Именно этот навык потом может стать ключевым во взрослой жизни и в работе.