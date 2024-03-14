Від кого дитина успадковує інтелект

Зазвичай під інтелектом розуміють вміння використати знання та навички для вирішення різноманітних завдань. Вчені взялися з'ясувати, від кого з батьків дитина отримує генетичне підгрунтя для інтелекту, який потім розвиватиме за допомогою навчання та нового досвіду.

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Як показали нові дослідження, рівень інтелекту дитини визначається генами матері. Річ у тому, що гени інтелекту розташовані в Х-хромосомі. Оскільки у жінок дві Х-хромосоми, вчені дійшли висновку, що саме вони грають визначальну роль у закладеному рівні інтелекту.

Рівень інтелекту передається з генами матері / Фото Pixabay

Відповідні докази вчені отримали, досліджуючи генетично модифікованих мишей. Тваринки, які отримали більшу дозу генів батька, мали більше тіло і менший мозок. З тими мишами, які отримали більше генів матері, ситуація протилежна.

Підтвердження гіпотези вдалося також отримати через інтерв'ю з людьми 14 – 22 років. До уваги бралися різні фактори, такі як освіта та соціально-економічний статус, однак найкраще показник інтелекту корелював з IQ матері.