Многодетный отец-одиночка

Натану Чану из Канады 39 лет. Ему 10 лет отказывали в усыновлении, поэтому он пошел другим путем – воспользовался услугами суррогатных матерей.

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Он потратил 361 тысячу долларов, чтобы иметь нескольких детей. Теперь он счастливый отец двух дочерей и сына.

Иметь детей - это лучшее решение в моей жизни. Горжусь тем, что стал отцом-одиночкой по собственному выбору,

– рассказал Чан.

Счастливая семья / Фото JAM PRESS

В семью еще может прийти женщина

Решение о создании семьи без партнерши Натан принял еще в 2010 году. Сейчас ему очень хорошо с детьми, но он чувствует давление общества. Он надеялся найти "ту самую", однако отношения не складывались.

Мужчину часто спрашивают о личной жизни, на что он отвечает, что кроме детей сейчас не имеет никого. Впрочем, он открыт к отношениям и еще все может измениться.

Также он надеется, что его пример вдохновит одиноких мужчин создавать семью, ведь жизнь быстро проходит и есть шанс так и не встретить свою вторую половинку.