Не стоит этого делать: почему родителям не следует подстраиваться под своих детей

Многие современные советы для родителей рекомендуют постоянно подстраиваться под своих детей и реагировать на каждую их потребность. Исследователи из Эссекского университета объясняют, почему не всегда стоит так делать.

Для здорового развития ребенка важно, чтобы он создал надежную связь с родителями. Доктор Паскаль Вртичка, доцент кафедры психологии Эссекского университета, который также возглавляет лабораторию социальной нейронауки человеческой привязанности (SoNeAt), подчеркивает важность этого процесса.

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Исследования показывают, что координация между мозгом и поведением родителей и детей во время социальных взаимодействий является ключевым компонентом формирования привязанности.

Биоповеденческая синхронизация: что это такое

Люди образуют связи друг с другом, "синхронизируясь" различными способами. Это включает имитацию жестов, согласование ритмов сердцебиения и секрецию гормонов, таких как кортизол и окситоцин. Синхронизироваться может даже мозг – когда мы проводим время с другими людьми, наша мозговая активность уменьшается и увеличивается в одних и тех же областях одновременно.

Исследования доктора Вртички показали, что мозговая синхронизация между родителями и детьми может способствовать формированию привязанности детей. Она усиливается во время игры, разговоров или совместного решения проблем. Однако недавние исследования показывают, что такая синхронизация не всегда полезна. Иногда она может быть признаком трудностей в отношениях.

Оптимальная синхронизация

Многие советы по воспитанию рекомендуют родителям постоянно "синхронизироваться" со своими детьми. Исследования показывают, что около 50-70% времени родители и дети не "синхронизированы". В эти моменты они могут заниматься разными делами – ребенок может исследовать мир, а родители – работать.

В свою очередь чрезмерная синхронизация может иметь негативные последствия. Она может повысить стресс в отношениях и риск формирования нездоровой привязанности. Поэтому существует оптимальный средний диапазон синхронизации.

Как формировать здоровые отношения с ребенком / Фото unsplash

Важные уроки для родителей

Родители не должны чувствовать, что они должны быть "синхронизированы" со своими детьми постоянно. Важно быть эмоционально доступными и вовремя реагировать на потребности детей, особенно когда они маленькие. Однако детям также нужна свобода и независимость.

Главное – общее функционирование отношений "родители – ребенок". Дети должны доверять своим родителям, а любые несоответствия должны успешно исправляться.