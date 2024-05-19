Даже опытные матери иногда жалуются, что дети иногда просто не слышат отказа. Когда ты им говоришь "нет", они делают вид, что не слышат, и будто нарочно делают все наперекор.

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Часто ошибочно родители начинают обвинять детей в непослушании и считать их непослушными. Однако причина такого поведения может быть не такой очевидной.

На определенном этапе развития дети просто не способны понимать значение негативных слов. То есть когда им говорить "не делай", у них просто не срабатывает механизм предостережения и изменения поведения. Кстати, именно тон запрета, а не значение, заставляет детей среагировать.

Когда дети не понимают слова "нет" – это вполне нормально / Фото Pixabay

Изменение нарратива

Психологи советуют не изнурять себя экспериментами, а просто изменить тон с негативного на позитивный. Например, "не убегай от меня" лучше заменить на "давай мы здесь подержимся за руки".

Вы сразу увидите, что у вашего ребенка нет никакого намерения бунтовать. Таким простым способом можно избавить себя от головной боли и не тратить время на детские отказы. Со временем и опытом ребенок усвоит значение слова "нет", но когда он еще к этому просто не готов, то лучше выбрать другой путь.

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