Только вред, никакой пользы

Во время еды ребенок должен быть сконцентрирован на процессе, а не на экране. Как рассказала невролог Ольга Топоркова, отвлечение через мультики приводит ко многим проблемам.

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Во-первых, ребенок не будет сосредоточен на еде, а значит, могут возникнуть элементарные проблемы с пищеварением. Также возрастает риск привычки есть перед экраном, что усложнит времяпрепровождение во время семейных обедов или походов в заведения питания.

Неосознанное питание также угрожает развитию важных нейронных связей. Поэтому, впоследствии будет сложно помочь малышам с получением здоровых пищевых привычек.

Что делать

Невролог рекомендует поощрять детей есть в спокойной атмосфере. Особенно это важно для малышей, которые имеют трудности с психическим или речевым развитием.

Кроме того, надо показать ребенку, что трапеза – это возможность пообщаться с родными и весело провести время вместе.

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