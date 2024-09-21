Неудачное начало путешествия

Британка Кейтлин вместе с родителями приехали в Египет путешествовать. Однако по прибытии в аэропорт Хургады 15-летняя девочка получила негативный опыт.

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Работники аэропорта усомнились в ее поле. Они заявили, что должны осуществить проверку, иначе семья не сможет отправиться дальше.

Как происходила проверка

Сначала работники хотели сами проверить пол девушки, однако родители наотрез отказались от такой процедуры и требовали вызвать для этого медсестру. Когда медработница пришла и заставила девушку поднять спортивный бюстгальтер, то ситуация не разрешилась.

Тогда она захотела "посмотреть туда", на что родители снова ответили категорическим отказом. В конце концов, Кейтлин согласилась сильно натянуть штаны, чтобы работники аэропорта убедились, что у нее нет мужских гениталий.

Как рассказал отец Кейтлин, девочка очень болезненно восприняла этот инцидент и боится, что при возвращении домой ей придется пройти через это снова.

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