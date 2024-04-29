Дети и кофе: что нужно знать родителям

Многие взрослые не представляют своего начала дня без чашки ароматного кофе. Неудивительно, что дети подражают родителям и просят себе чашку, или пытаются отхлебнуть кофе, когда этого никто не видит.

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Однако эксперты отмечают– никакого кофе дети получать не должны. Кофеин провоцирует "кортизоловые качели", которые для их незрелого организма могут быть очень опасны.

Поскольку кофеин является стимулятором, употребление кофе может временно повысить уровень энергии и помочь нам чувствовать себя более бодрыми. Для детей это может обернуться бессонницей, раздражительностью, тревогой и другими негативными побочными последствиями,

– рассказала доктор Кристен Кук.

Впрочем, это не самое плохое последствие, с каким, могут встретиться родители. Есть один, гораздо хуже– зависимость. Кофеин заставляет мозг выделять дофамин., который стимулирует нас к дальнейшему употреблению. Со временем приходится употреблять все больше и больше кофеина., чтобы избежать "симптомов отказа".

Дети подражают любви кофе от родителей / Фото Pixabay

В зависимости от кофеина ребенок испытывает головную боль, у нее трудности с концентрацией внимания, она становится раздражительной. Когда же от нее уносят кофеин, наступают гриппоподобные симптомы.

Эксперты настаивают, что до 12 лет детям не стоит давать кофе, да и с наступлением этого возраста оно должно быть контролируемым. Кофеин есть в газированных напитках, шоколадных батончиках и других популярных у детей продуктах, что в сочетании с большим количеством сахара и так не приносит их здоровью ничего хорошего.

Раньше мы писали о том, почему не всегда следует прислушиваться к другим родителям.