Діти і кава: що потрібно знати батькам

Багато дорослих не уявляють свого початку дня без горнятка запашної кави. Не дивно, що діти наслідують батьків та просять і собі горнятко, або намагаються сьорбнути кави, коли цього ніхто не бачить.

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Однак експерти наголошують – ніякої кави діти отримувати не повинні. Кофеїн провокує "кортизолові гойдалки", які для їхнього незрілого організму можуть бути дуже небезпечні.

Оскільки кофеїн є стимулятором, вживання кави може тимчасово підвищити рівень енергії і допомогти нам відчувати себе більш бадьорими. Для дітей це може обернутися безсонням, дратівливістю, тривогою та іншими негативними побічними наслідками,

– розповіла доктор Крістен Кук.

Втім, це не найгірший наслідок, з яким, можуть зустрітися батьки. Є один, набагато гірший – залежність. Кофеїн змушує мозок виділяти дофамін, який стимулює нас до подальшого вживання. З часом доводиться вживати все більше і більше кофеїну, аби уникнути "симптомів відмови".

Діти наслідують любов до кави від батьків / Фото Pixabay

Залежна від кофеїну дитина відчуває головний біль, в неї труднощі із концентрацією уваги, вона стає дратівливою. Коли ж від неї забирають кофеїн, настають грипоподібні симптоми.

Експерти наполягають, що до 12 років дітям не варто давати каву, та й з настанням цього віку воно повинне бути контрольованим. Кофеїн є в газованих напоях, шоколадних батончиках та інших популярних в дітей продуктах, що у поєднанні з великою кількістю цукру і так не приносить їхньому здоров'ю нічого хорошого.

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