Оливия Сентола из США любит хвастаться в своем тиктоке идеальным животиком. Все бы ничего, но есть одна маленькая “мелочь” – она находится на 5 месяце беременности.

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21-летняя девушка продемонстрировала, что ее живот остается плоским, а размер талии на 5 месяце беременности был на уровне 60 сантиметров. Она даже не собирается обновлять гардероб из-за беременности, ведь не видит в этом никакой необходимости.

Будущая мама успокоила подписчиков – с малышом все в порядке, она регулярно посещает врача и следит за его развитием. Что касается едва ли не идеальной фигуры, то она объясняет этот феномен правильным питанием и активным образом жизни.

Мой врач сказал, что я и мой ребенок абсолютно здоровы, именно потому, что я физически активна, имею длинное туловище и сильные мышцы,

– рассказала девушка.

О беременности Оливия узнала аж на третьем месяце. Ее беспокоила тошнота и общая слабость, однако она не придавала этому особого значения.

Женщина была крайне удивлена, когда на третьем месяце беременности неожиданно узнала, что ждет появления малыша, хотя в первом триместре ее беспокоила тошнота и общая слабость, однако она понятия не имела о причине недомогания.

Впрочем, сейчас у нее началось изменение пищевых привычек: ей хочется много яблок и винограда. Врач девушки отметил, что у каждой женщины течение беременности и размер живота особый, поэтому ни в коем случае не следует специально гнаться за тем, чтобы иметь во время беременности как можно меньший живот.