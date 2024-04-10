Олівія Сентола із США любить хизуватися у своєму тіктоці ідеальним животиком. Все б нічого, але є одна маленька "дрібничка" – вона перебуває на 5 місяці вагітності.

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21-річна дівчина продемонструвала, що її живіт залишається пласким, а розмір талії на 5 місяці вагітності був на рівні 60 сантиметрів. Вона навіть не збирається оновлювати гардероб через вагітність, адже не бачить у цьому жодної потреби.

Майбутня мама заспокоїла підписників – із малюком усе гаразд, вона регулярно відвідує лікаря та стежить за його розвитком. Що стосується ледь не ідеальної фігури, то вона пояснює цей феномен правильним харчуванням та активним способом життя.

Мій лікар сказав, що я і моя дитина абсолютно здорові, саме тому, що я фізично активна, маю довгий тулуб та сильні м’язи,

– розповіла дівчина.

Про вагітність Олівія дізналася аж на третьому місяці. Її турбувала нудота та загальна слабкість, однак вона не надавала цьому особливого значення.

Жінка була вкрай здивованою, коли на третьому місяці вагітності несподівано дізналась, що чекає на появу малюка, хоча у першому триместрі її турбувала нудота та загальна слабкість, однак вона й гадки не мала про причину нездужання.

Втім, зараз у неї почалася зміна харчових звичок: їй хочеться багато яблук та винограду. Лікар дівчини наголосив, що у кожної жінки перебіг вагітності та розмір животика особливий, тому у жодному разі не слід спеціально гнатися за тим, аби мати під час вагітності якомога менший живіт.