Маму посадили в тюрьму за "синяки" на теле ребенка: что это было на самом деле и почему все ошиблись

С молодой мамой случился крайне неприятный случай. Врачи поставили ребенку неправильный диагноз, за что ей пришлось отбывать наказание.

Странное недоразумение

29-летняя Лаксми Тапа обратилась в больницу с маленьким сыном. Врачи после осмотра малыша вызвали полицию, подозревая мать в побоях.

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Дело в том, что родинки у ребенка были похожими на побои. Врачи решили, что Лаксми бьет ребенка и обратились к правоохранителям, как этого требует протокол.

Родинки, которые похожи на синяки / Фото ВВС

Врачи не посмотрели в записи

Инцидента можно было бы избежать, если бы врачи тщательно изучили карточку малыша. По мнению Лаксми, они очень предвзято к ней относились.

Чувствовала, что они обращаются со мной как с преступницей, потому что я из другой страны, другого цвета кожи и говорю на другом языке. Это дискриминация,

– рассказала женщина.

Она уже подала жалобу, а больница уже извинилась. Однако это не отменило факт, что ее сутки продержали за решеткой, а ребенка отдали только через три дня. Теперь женщина опасается обращаться в больницы, чтобы инцидент снова не повторился.

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