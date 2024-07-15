Дивне непорозуміння
29-річна Лаксмі Тапа звернулася до лікарні з маленьким сином. Лікарі після огляду малюка викликали поліцію, підозрюючи матір у побоях.
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Річ у тому, що родимки в дитини були схожими на побої. Лікарі вирішили, що Лаксмі б'є дитину та звернулися до правоохоронців, як цього вимагає протокол.
Родимки, які схожі на синці / Фото ВВС
Лікарі не подивилися у записи
Інциденту можна було б уникнути, якби лікарі ретельніше вивчили картку малюка. На думку Лаксмі, вони дуже упереджено до неї ставилися.
Відчувала, що вони поводяться зі мною як зі злочинницею, бо я з іншої країни, іншого кольору шкіри й розмовляю іншою мовою. Це дискримінація,
– розповіла жінка.
Вона вже подала скаргу, а лікарня вже перепросила. Однак це не скасувало факт, що її добу протримали за ґратами, а дитину віддали аж через три дні. Тепер жінка побоюється звертатися до лікарень, аби інцидент знову не повторився.
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