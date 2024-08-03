Мама демонстрирует олимпийскую гимнастику на кухне: видео стало вирусным

Современные технологии и социальные сети позволяют нам увидеть невероятные таланты людей со всего мира. Одним из таких примеров стала Бриан Эллари, мама двоих детей из Ванкувера, которая удивила интернет своими гимнастическими способностями прямо на кухне.

Бриан Эллари продемонстрировала, что мама может быть не только заботливой, но и очень талантливой. Ее видео, где она выполняет сложные гимнастические элементы, быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров.

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Возрождение гимнастической мечты

Однажды Бриан решила вытащить коврик, чтобы воспроизвести гимнастические элементы, которые она видела на Олимпийских играх. Видео, опубликованное в Instagram, быстро стало вирусным и собрало 22 миллиона просмотров. "Я просто вытащила коврик и надела купальник", – рассказывает она.

На самом деле гимнастика для Бриан не была чем-то новым. Она занималась гимнастикой до 14 лет и мечтала попасть на Олимпиаду. Однако после серьезной травмы спины она вынуждена была оставить этот спорт.

После выздоровления Бриан начала заниматься танцами и впоследствии стала профессионалом. Вместе с мужем они работали на круизных лайнерах и в Tokyo Disney. Однако, после рождения детей, она отошла от активных выступлений и занялась созданием контента онлайн.

"Сейчас я могу демонстрировать свою творческую сторону как создатель онлайн-контента", – рассказывает Бриан. В своем видео она выполнила несколько сложных элементов.

Бриан хочет показать всем, что мамы могут делать невероятные вещи. Ее видео не только стало вирусным, но и вдохновило ее детей. "Мой 4-летний сын смотрел мое видео и сказал: "Я даю тебе золото, мама!", – с гордостью рассказывает она.

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