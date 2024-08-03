Бріан Елларі продемонструвала, що мама може бути не лише турботливою, а й надзвичайно талановитою. Її відео, де вона виконує складні гімнастичні елементи, швидко стало вірусним і зібрало мільйони переглядів.

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Відродження гімнастичної мрії

Одного дня Бріан вирішила витягнути килимок, щоб відтворити гімнастичні елементи, які вона бачила на Олімпійських іграх. Відео, опубліковане в Instagram, швидко стало вірусним і зібрало 22 мільйони переглядів. "Я просто витягнула килимок і одягнула купальник", — розповідає вона.

Насправді гімнастика для Бріан не була чимось новим. Вона займалася гімнастикою до 14 років і мріяла потрапити на Олімпіаду. Проте після серйозної травми спини вона змушена була залишити цей спорт.

Після одужання Бріан почала займатися танцями та згодом стала професіоналом. Разом із чоловіком вони працювали на круїзних лайнерах і в Tokyo Disney. Однак, після народження дітей, вона відійшла від активних виступів і зайнялася створенням контенту онлайн.

"Зараз я можу демонструвати свою творчу сторону як творець онлайн-контенту", — розповідає Бріан. У своєму відео вона виконала кілька складних елементів.

Бріан хоче показати всім, що мами можуть робити неймовірні речі. Її відео не лише стало вірусним, а й надихнуло її дітей. "Мій 4-річний син дивився моє відео і сказав: "Я даю тобі золото, мамо!", — з гордістю розповідає вона.

Вагітна фехтувальниця вразила своєю майстерністю: всі деталі дивовижного виступу.