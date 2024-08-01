Египетская фехтовальщица Нада Хафез шокировала этой новостью своих подписчиков в инстаграме. Египетская фехтовальщица выступала в той же дисциплине, что и Ольга Харлан – индивидуальные соревнования в сабле.

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Триумфальный поединок беременной фехтовальщицы

Нада Хафез начала выступление на Олимпиаде с победы над американкой Элизабет Тартаковски – 15:13. Впрочем, уже следующую дуэль в 1/8 финала она проиграла корейской саблистке Джон Ха Йон (7:15).

То, что кажется вам двумя игроками на пьедестале, на самом деле было тремя! Это была я, моя соперница и мой маленький ребенок, который еще не появился на свет! У нас с ребенком было немало вызовов, как физических, так и эмоциональных.



Американские горки беременности тяжелые сами по себе, но борьба за баланс между жизнью и спортом была не менее напряженной, но оно того стоило. Я пишу этот пост, чтобы сказать, что меня переполняет гордость за то, что я прошла до 16-го места,

– поделилась будущая мамочка в сети.



Это третья Олимпиада в карьере Хафез, однако, как подчеркнула спортсменка, именно эта стала по-настоящему особенной: "Трижды Олимпиец, но на этот раз с маленьким олимпийцем!".

По словам фехтовальщицы, такой успех стал возможен благодаря доверию мужа и семьи. Результат в Париже на олимпийском уровне является лучшим в ее карьере.

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