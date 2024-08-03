Бриан Эллари продемонстрировала, что мама может быть не только заботливой, но и очень талантливой. Ее видео, где она выполняет сложные гимнастические элементы, быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров.

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Возрождение гимнастической мечты

Однажды Бриан решила вытащить коврик, чтобы воспроизвести гимнастические элементы, которые она видела на Олимпийских играх. Видео, опубликованное в Instagram, быстро стало вирусным и собрало 22 миллиона просмотров. "Я просто вытащила коврик и надела купальник", – рассказывает она.

На самом деле гимнастика для Бриан не была чем-то новым. Она занималась гимнастикой до 14 лет и мечтала попасть на Олимпиаду. Однако после серьезной травмы спины она вынуждена была оставить этот спорт.

После выздоровления Бриан начала заниматься танцами и впоследствии стала профессионалом. Вместе с мужем они работали на круизных лайнерах и в Tokyo Disney. Однако, после рождения детей, она отошла от активных выступлений и занялась созданием контента онлайн.

"Сейчас я могу демонстрировать свою творческую сторону как создатель онлайн-контента", – рассказывает Бриан. В своем видео она выполнила несколько сложных элементов.

Бриан хочет показать всем, что мамы могут делать невероятные вещи. Ее видео не только стало вирусным, но и вдохновило ее детей. "Мой 4-летний сын смотрел мое видео и сказал: "Я даю тебе золото, мама!", – с гордостью рассказывает она.

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