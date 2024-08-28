"Вся семья против этого": каким греческим именем мама хочет назвать сына
Источник:The Sun
Выбор имени для ребенка – это почти всегда особое испытание. Особенно, когда речь идет о чем-то оригинальном.
Семья против оригинальности
На одном из форумов женщина, которая ждет ребенка, рассказала о сложной ситуации в семье. Она хочет дать мальчику оригинальное греческое имя, однако вся семья против этого решения.
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Женщина считает, что греческое имя Эрос подойдет малышу и проведет в счастливую жизнь. Однако ей больно, что родные не разделяют это мнение и настаивают на "чем-то более простом".
Что ей порекомендовали в сети
В основном люди стали на сторону женщины, которая ждет ребенка, и советуют ей слушать свое сердце:
- "Это ваш ребенок, поэтому и вам решать";
- "Красивое имя, вы молодец";
- "Не надо никого слушать".
Нашлись и скептики, которые убеждены, что имя древнегреческого бога страсти и любви вряд ли подойдет малышу.
Ранее мы писали о том, как молодой папаша занял ребенка на все путешествие чисткой капусты.