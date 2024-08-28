Семья против оригинальности

На одном из форумов женщина, которая ждет ребенка, рассказала о сложной ситуации в семье. Она хочет дать мальчику оригинальное греческое имя, однако вся семья против этого решения.

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Женщина считает, что греческое имя Эрос подойдет малышу и проведет в счастливую жизнь. Однако ей больно, что родные не разделяют это мнение и настаивают на "чем-то более простом".

Что ей порекомендовали в сети

В основном люди стали на сторону женщины, которая ждет ребенка, и советуют ей слушать свое сердце:

"Это ваш ребенок, поэтому и вам решать";

"Красивое имя, вы молодец";

"Не надо никого слушать".

Нашлись и скептики, которые убеждены, что имя древнегреческого бога страсти и любви вряд ли подойдет малышу.

Ранее мы писали о том, как молодой папаша занял ребенка на все путешествие чисткой капусты.