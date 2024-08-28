Родина проти оригінальності
На одному з форумів жінка, яка чекає дитину, розповіла про складну ситуацію в сім'ї. Вона хоче дати хлопчику оригінальне грецьке ім'я, однак вся родина проти цього рішення.
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Жінка вважає, що грецьке ім'я Ерос пасуватиме малюку та проведе у щасливе життя. Однак їй боляче, що рідні не поділяють цю думку й наполягають на "чомусь простішому".
Що їй порекомендували у мережі
Здебільшого люди стали на бік жінки, яка чекає на дитину, та радять їй слухати своє серце:
- "Це ваша дитина, тому й вам вирішувати";
- "Красиве ім'я, ви молодець";
- "Не треба нікого слухати".
Знайшлися і скептики, які переконані, що ім'я давньогрецького бога пристрасті та любові навряд чи пасуватиме малюку.
Раніше ми писали про те, як молодий татусь зайняв дитину на всю подорож чищенням капусти.