Родина проти оригінальності

На одному з форумів жінка, яка чекає дитину, розповіла про складну ситуацію в сім'ї. Вона хоче дати хлопчику оригінальне грецьке ім'я, однак вся родина проти цього рішення.

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Жінка вважає, що грецьке ім'я Ерос пасуватиме малюку та проведе у щасливе життя. Однак їй боляче, що рідні не поділяють цю думку й наполягають на "чомусь простішому".

Що їй порекомендували у мережі

Здебільшого люди стали на бік жінки, яка чекає на дитину, та радять їй слухати своє серце:

"Це ваша дитина, тому й вам вирішувати";

"Красиве ім'я, ви молодець";

"Не треба нікого слухати".

Знайшлися і скептики, які переконані, що ім'я давньогрецького бога пристрасті та любові навряд чи пасуватиме малюку.

Раніше ми писали про те, як молодий татусь зайняв дитину на всю подорож чищенням капусти.