Велике досягнення маленького волонтера

Українські діти стали вагомою частиною українського волонтерського руху. І багатьом з них вдаються результати, які не під силу дорослим.

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Олександр Костецький – школяр із села Драчинці Мамаївської громади на Буковині. Хлопець виступає з гітарою, збираючи гроші на потреби ЗСУ.

Як розповів юний волонтер, йому вже вдалося придбати автомобіль для ЗСУ, але зупинятися він не збирається.

Завдяки вашим донатам вже є перше авто. Залишок 1100 доларів. Давайте задонатимо на ще одне авто для наших ЗСУ! Разом до перемоги!

– закликав Сашко.



Сашко завдяки своїм виступам та волонтерській діяльності вже став відомим на всю Україну. Хлопцеві вже вдалося назбирати на потреби армії понад 200 тисяч гривень. Він не планує зупинятися та закликає усіх підтримувати українських героїв.

