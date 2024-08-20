"Подарок" от биологической мамы

Пользовательница Reddit поделилась историей своего сына. Она его усыновила, но решила оставить имя, которое ему дала биологическая мать.

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Малыша назвали Table, что с английского переводится как "стол". Когда малыш подрос, в школе его стали дразнить, поэтому он попросил об изменении имени.

Как его зовут сейчас

Полное имя малыша было Тейбл Майкл Гаррисон. Теперь он называется Гаррисоном, и новое имя ему очень нравится. Мальчик расстраивается, когда сверстники иногда вспоминают его предыдущее имя, но верит, что со временем это обязательно пройдет.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядит "Самый сильный мальчик в мире".