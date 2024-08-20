"Подарунок" від біологічної мами

Користувачка Reddit поділилася історією свого сина. Вона його всиновила, але вирішила залишити ім'я, яке йому дала біологічна мати.

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Малюка було названо Table, що з англійської перекладається як "стіл". Коли малюк підріс, у школі його стали дражнити, тому він попросив про зміну імені.

Як його звати зараз

Повне ім'я малюка було Тейбл Майкл Гаррісон. Тепер він називається Гаррісоном, і нове ім'я йому дуже подобається. Хлопчик засмучується, коли однолітки інколи пригадують його попереднє ім'я, але вірить, що з часом це обов'язково мине.

Раніше ми писали про те, як зараз виглядає "найсильніший хлопчик у світі".