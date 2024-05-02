"Умоляю, не умирайте": торнадо ударил авто с семьей об дерево – какой подвиг совершил сын

Иногда дети способны на поистине героические подвиги. А особенно, когда речь идет спасение родителей.

Недавно Оклахому в США накрыл торнадо. В момент, когда сорвался бешеный ветер, Уэйн и Линди Бейкеры а их сын Брэнсон вместе направлялись к укрытию друга семьи.

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В один момент ветер подхватил их машину и просто швырнул о дерево. Родители получили серьезные травмы и не могли выбраться из разбитого вдребезги автомобиля.

Брэнсону удалось выбраться наружу. Он побежал за помощью прямо в темноте смерча, путь ему озаряли только молнии. За 10 минут мальчик добежал до дома соседа, рассказал, что произошло и показал дорогу, что позволило спасти его родителей.

Благодаря подвигу Брэнсона Уэйн и Линди остались живы. У них серьезные травмы позвоночника и ребер, но они уже проходят реабилитацию.

Когда я бежал, я сказал родителям: "Умоляю, не умирайте, я приду с помощью". Я так рад, что мне это удалось,

– рассказал мальчик.

Торнадо EF4 стал самым мощным в штате с 2016 года. К сожалению, смерч унес жизни 4 человек, десятки получили травмы. Благодаря героическому мальчику Уэйн и Линди только в списке пострадавших.

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