Трехлетняя Сейлор Класс, которая вместе с родителями живет в фермерском доме в Каролине (США), жаловалась родителям на то, что в ее комнате завелись монстры. Она упорно заявляла, что они живут прямо в стенах дома.

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Родители Сейлор считали, что у нее просто бурное воображение. Они даже пытались решить проблему показом мультика "Корпорация монстров".

Мы даже дали ей бутылку воды с распылителем и сказали, что это оружие от монстров,

– рассказали родители.

Но с каждым днем истории Эшли становились все более пугающими. Теперь она говорила, что кто-то живет в ее шкафу.

На подсказку взрослых натолкнул рой пчел, который залетел в их столетний дом. Они предположили, что ребенок просто слышит их жужжание.

Родители обратились в компанию, которая борется с вредителями. Те сказали, что ничего не могут поделать – эти пчелы медоносные и находятся под охраной США. Пришлось идти к пчеловоду. Тот охотно пошел к дому, и там его ждал сюрприз.

В стенах дома он обнаружил улей гигантских размеров, который как раз приближался к потолку комнаты, где жила девочка. Пчеловод еще никогда не видел улья так глубоко в стенах дома.

Пришлось разбирать стену дома. В ней жило 55 – 65 тысяч пчел, соты весили 45 килограмм. Насекомых забрали в специальный пчелиный приют. Пчелы также повредили электрическую проводку дома, общая сумма ущерба составила 20 тысяч долларов.

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