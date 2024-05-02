Нещодавно Оклахому у США накрив торнадо. У момент, коли зірвався шалений вітер, Уейн і Лінді Бейкери а їх син Бренсон разом прямували до укриття друга сім'ї.

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В один момент вітер підхопив їхню машину та просто пожбурив об дерево. Батьки отримали серйозні травми та не могли вибратися із розбитого вщент автомобіля.

Бренсону вдалося вибратися назовні. Він побіг по допомогу просто у темряві смерчу, шлях йому осявали лише блискавки. За 10 хвилин хлопчик добіг до будинку сусіда, розповів, що сталося та показав дорогу, що дозволило врятувати його батьків.

Завдяки подвигу Бренсона Вейн та Лінді залишилися живі. У них серйозні травми хребта та ребер, але вони вже проходять реабілітацію.

Коли я біг, я сказав батькам: "Благаю, не вмирайте, я прийду з допомогою". Я такий радий, що мені це вдалося,

– розповів хлопчик.

Торнадо EF4 став найпотужнішим у штаті з 2016 року. На жаль, смерч забрав життя 4 людей, десятки отримали травми. Завдяки героїчному хлопчику Вейн та Лінді записані лише у список постраждалих.

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