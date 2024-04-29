Забавная путаница

Журналисты стали свидетелями очень интересной путаницы. 101-летняя американка Патриция имеет трудности с бронированием билетов – система воспринимает ее как ребенка.

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Дело в том, что она указывает год рождения 1922. Очевидно, разработчики не предусмотрели такой возможности, поэтому система автоматически меняет данные на 2022.

Вы бы видели их лица, ведь они думали, что я – маленький ребенок,

– смеется Патриция.

Впрочем, сбой в системе создает ей немалые трудности. Однажды работники аэропорта ждали ребенка и не подготовили транспорт для Патриции.

До 97 лет женщина могла путешествовать самостоятельно, но теперь ей приходится полагаться на родственников. Все из-за проблем со зрением, однако Патриция не собирается отказываться от путешествий.

Женщина уже планирует новый полет осенью, когда ей исполнится 102 года. Она шутит, что к тому времени компьютеры компании смогут правильно определять ее возраст.

Ранее мы писали о невероятной женщине, которая смогла воспитать десятки подростков.