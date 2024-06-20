Как правоохранители помогли осуществить мечту мальчика: малыш-полицейский и его день

6-летний Марко из Киева всегда мечтал о работе полицейского. Его увлечение возникло после случайной встречи с участковым офицером во время прогулки. Увидев, как полицейский общается с гражданами, мальчик сказал матери, что тоже хочет помогать людям.

Его мама решила обратиться к правоохранителям с просьбой организовать для Марка особенный день, и полицейские Деснянского управления с радостью согласились.

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Исполнение детской мечты

Накануне профессионального праздника участковые офицеры пригласили Марка на экскурсию в свое управление. Но мальчик не только посетил управление, но и имел возможность попробовать себя в роли настоящего офицера.

Замечательный офицер / Фото Национальная полиция

Однажды на прогулке Марко увидел участкового офицера, который разговаривал с людьми. Вернувшись домой, он сказал, что тоже хочет помогать людям как настоящий полицейский. Поэтому я решила обратиться к правоохранителям, и они организовали для него экскурсию в управление,

– рассказала мама Марка.

Во время визита Марко не только ознакомился с работой полицейских, но и активно участвовал в их задачах. Он помогал патрулировать территорию, общался с местными жителями и даже выполнял некоторые служебные обязанности. Это был для него незабываемый опыт.

Не день, а просто мечта / Фото Национальная полиция

День Марка был наполнен новыми знаниями, интересными событиями и приятными впечатлениями. В память о таком событии полицейские подарили ему игрушечную полицейскую машинку и другие сувениры. Офицеры выразили надежду, что в будущем Марко присоединится к их рядам.

Такой счастливый ребенок / Фото Национальная полиция

Это событие стало не только осуществлением детской мечты, но и примером того, как важно поддерживать детские стремления и вдохновлять их на добрые дела.