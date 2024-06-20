Його мама вирішила звернутися до правоохоронців з проханням організувати для Марка особливий день, і поліцейські Деснянського управління з радістю погодилися.

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Виконання дитячої мрії

Напередодні професійного свята дільничні офіцери запросили Марка на екскурсію до свого управління. Але хлопчик не тільки відвідав управління, а й мав можливість спробувати себе у ролі справжнього офіцера.

Чудовий офіцер / Фото Національна поліція

Одного разу на прогулянці Марко побачив дільничного офіцера, який розмовляв з людьми. Повернувшись додому, він сказав, що теж хоче допомагати людям як справжній поліцейський. Тож я вирішила звернутися до правоохоронців, і вони організували для нього екскурсію до управління,

– розповіла мама Марка.

Під час візиту Марко не тільки ознайомився з роботою поліцейських, а й активно брав участь у їхніх завданнях. Він допомагав патрулювати територію, спілкувався з місцевими жителями та навіть виконував деякі службові обов'язки. Це був для нього незабутній досвід.

Не день, а просто мрія / Фото Національна поліція

День Марка був наповнений новими знаннями, цікавими подіями та приємними враженнями. На згадку про таку подію поліцейські подарували йому іграшкову поліцейську машинку та інші сувеніри. Офіцери висловили сподівання, що в майбутньому Марко приєднається до їхніх лав.

Така щаслива дитина / Фото Національна поліція

Ця подія стала не лише здійсненням дитячої мрії, але й прикладом того, як важливо підтримувати дитячі прагнення та надихати їх на добрі справи.

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