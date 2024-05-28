В Первом медицинском объединении Львова сообщили о новорожденной, которая точно запомнится врачам надолго. Все – из-за роста и веса, которые значительно отличаются от привычных показателей.

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Дочь 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышков из села Кротошин, что на Львовщине, родилась с весом 5,5 килограмма и ростом в 60 сантиметров. Родители назвали младенца Златой.

Пара поженилась в августе прошлого года, и тогда же получила светлую новость о том, что в семье будет пополнение.

Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма,

– рассказала Кристина, мама Златы.

Фото Златы, которая удивила врачей:

Схватки у Кристины начались на 41 неделе беременности. Сначала планировали естественные роды, ведь прогнозировали вес девочки в 4 килограмма. Когда обследование показало, что девочка значительно больше, то врачи приняли решение о кесаревом сечении.

Малыши с большой массой тела составляют около 6 – 10% от общего количества новорожденных в больнице. Но Злата своими богатырскими весом и ростом удивила даже бывалых акушеров-гинекологов,

– поделились врачи.

Ранее мы писали о девочку, которой мама еще ни разу не мыла волосы.