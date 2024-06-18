Что говорят педиатры и тренеры: с какого возраста можно отдавать ребенка на футбол и секции

Занятия спортом – чрезвычайно важны для правильного развития ребенка. Однако следует точно знать, с какого возраста можно отдавать ребенка в "большой спорт".

Практически в каждом городе Украины есть большое разнообразие спортивных секций для детей, сообщает Baby 24. Это гимнастика, баскетбол, бокс, карате, и, конечно, футбол.

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Когда ребенок готов к спорту: взгляд тренера

Профессиональные тренеры рекомендуют начинать занятия футболом в раннем возрасте, но с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Как отмечает тренер из Великобритании Филип Новелл, лучший возраст для начала тренировок варьируется от 5 до 8 лет.

В этом возрасте дети имеют достаточные моторные навыки для освоения основных технических элементов футбола, таких как владение мячом, пасы и удары. Важно, чтобы тренировки были интересными и веселыми, чтобы ребенок получал удовольствие от игры и хотел продолжать заниматься спортом.

Занятия спортом – должны соответствовать возрасту ребенка / Фото unsplash

Согласно исследованиям, проведенным в академии Titans, детям в возрасте от 5 до 7 лет предоставляются тренировки, направленные на развитие фундаментальных футбольных навыков и понимание тактики игры.

Мнение педиатров и научные исследования

Педиатры также подчеркивают важность взвешенного подхода к занятиям спортом. Согласно исследованиям, лучший возраст для начала занятий футболом – это 6 – 10 лет. В этот период дети активно развивают свои физические навыки. Тренировки в различных видах спорта могут значительно ускорить этот процесс. Важно обеспечить безопасность детей во время занятий, используя соответствующие защитные средства.

Педиатры также подчеркивают необходимость поддержания здорового баланса между физической активностью и другими аспектами жизни ребенка, такими как обучение и социальные взаимодействия. Важно, чтобы занятия спортом были частью общего развития ребенка, а не единственным фокусом.

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