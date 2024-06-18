Практично у кожному місті України є велике різноманіття спортивних секцій для дітей, повідомляє Baby 24. Це гімнастика, баскетбол, бокс, карате, і, звісно, футбол.

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Коли дитина готова до спорту: погляд тренера

Професійні тренери рекомендують починати заняття футболом у ранньому віці, але з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. Як зазначає тренер з Великої Британії Філіп Новелл, найкращий вік для початку тренувань варіюється від 5 до 8 років.

У цьому віці діти мають достатні моторні навички для освоєння основних технічних елементів футболу, таких як володіння м'ячем, паси та удари. Важливо, щоб тренування були цікавими та веселими, щоб дитина отримувала задоволення від гри та бажала продовжувати займатися спортом.

Заняття спортом – мають відповідати віку дитини / Фото unsplash

Згідно з дослідженнями, проведеними в академії Titans, дітям у віці від 5 до 7 років надаються тренування, спрямовані на розвиток фундаментальних футбольних навичок та розуміння тактики гри.

Думка педіатрів та наукові дослідження

Педіатри також підкреслюють важливість зваженого підходу до занять спортом. Згідно з дослідженнями, найкращий вік для початку занять футболом – це 6 – 10 років. У цей період діти активно розвивають свої фізичні навички. Тренування у різних видах спорту можуть значно прискорити цей процес. Важливо забезпечити безпеку дітей під час занять, використовуючи відповідні захисні засоби.

Педіатри також наголошують на необхідності підтримки здорового балансу між фізичною активністю та іншими аспектами життя дитини, такими як навчання та соціальні взаємодії. Важливо, щоб заняття спортом були частиною загального розвитку дитини, а не єдиним фокусом.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

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