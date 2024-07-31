Для вкусного перекуса: готовим домашнее печенье для ребенка за несколько минут

31 июля 2024, 16:29
Читати новину українською

Источник:

smakosze

Несомненно, детки любят сладкое, а особенно печенье. Его можно приготовить за несколько минут и не переживать за состав.

Этот рецепт ценен тем, что предлагает здоровые ингредиенты и не требует затрат времени и усилий. Идеальное решение для современных родителей.

К теме Не лучший выбор для завтрака: какую кашу лучше не давать детям

Печенье с бананом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 лист слоеного теста;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока.

Приготовление:

  1. Лист слоеного теста разровняйте и слегка раскатайте, чтобы он не свернулся.
  2. Разделите его на квадратики, разрезав ножом или, например, металлической лопаткой для крема.
  3. Вырежьте серединки половины квадратов стаканом диаметром, похожим на ломтик банана.
  4. Разбейте яйцо в миску и смешайте с молоком.
  5. Распределите его по всем квадратам и положите по одному дырявому квадрату поверх каждого.
  6. Смажьте края верхнего квадрата молоком.
  7. Поместите толстый кусочек банана в каждую полость.
  8. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут, пока печенье не станет румяным.

Это очень вкусно: как приготовить овощные маффины.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська