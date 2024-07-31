Для вкусного перекуса: готовим домашнее печенье для ребенка за несколько минут
31 июля 2024, 16:29Читати новину українською
Источник:smakosze
Несомненно, детки любят сладкое, а особенно печенье. Его можно приготовить за несколько минут и не переживать за состав.
Этот рецепт ценен тем, что предлагает здоровые ингредиенты и не требует затрат времени и усилий. Идеальное решение для современных родителей.
К теме Не лучший выбор для завтрака: какую кашу лучше не давать детям
Печенье с бананом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 1 лист слоеного теста;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока.
Приготовление:
- Лист слоеного теста разровняйте и слегка раскатайте, чтобы он не свернулся.
- Разделите его на квадратики, разрезав ножом или, например, металлической лопаткой для крема.
- Вырежьте серединки половины квадратов стаканом диаметром, похожим на ломтик банана.
- Разбейте яйцо в миску и смешайте с молоком.
- Распределите его по всем квадратам и положите по одному дырявому квадрату поверх каждого.
- Смажьте края верхнего квадрата молоком.
- Поместите толстый кусочек банана в каждую полость.
- Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут, пока печенье не станет румяным.