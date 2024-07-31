Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин
31 липня 2024, 16:28Читать новость на русском
Джерело:smakosze
Безсумнівно, дітки люблять солодке, а особливо печиво. Його можна приготувати за кілька хвилин і не переживати за склад.
Цей рецепт цінний тим, що пропонує здорові інгредієнти та не потребує затрат часу та зусиль. Ідеальне рішення для сучасних батьків.
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Печиво з бананом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 лист листкового тіста;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока.
Приготування:
- Лист листкового тіста розрівняйте і злегка розкачайте, щоб він не згорнувся.
- Розділіть його на квадратики, розрізавши ножем або, наприклад, металевою лопаткою для крему.
- Виріжте серединки половини квадратів склянкою діаметром, схожим на скибочку банана.
- Розбийте яйце в миску та змішайте з молоком.
- Розподіліть його по всіх квадратах і покладіть по одному дірявому квадрату поверх кожного.
- Змастіть краї верхнього квадрата молоком.
- Помістіть товстий шматочок банана в кожну порожнину.
- Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 20 хвилин, поки печення не стане рум’яним.