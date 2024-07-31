Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин

31 липня 2024, 16:28
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Джерело:

smakosze

Безсумнівно, дітки люблять солодке, а особливо печиво. Його можна приготувати за кілька хвилин і не переживати за склад.

Цей рецепт цінний тим, що пропонує здорові інгредієнти та не потребує затрат часу та зусиль. Ідеальне рішення для сучасних батьків. 

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Печиво з бананом

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 лист листкового тіста;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока.

Приготування:

  1. Лист листкового тіста розрівняйте і злегка розкачайте, щоб він не згорнувся.
  2. Розділіть його на квадратики, розрізавши ножем або, наприклад, металевою лопаткою для крему.
  3. Виріжте серединки половини квадратів склянкою діаметром, схожим на скибочку банана.
  4. Розбийте яйце в миску та змішайте з молоком.
  5. Розподіліть його по всіх квадратах і покладіть по одному дірявому квадрату поверх кожного.
  6. Змастіть краї верхнього квадрата молоком.
  7. Помістіть товстий шматочок банана в кожну порожнину.
  8. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 20 хвилин, поки печення не стане рум’яним.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська