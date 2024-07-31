Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин

Безсумнівно, дітки люблять солодке, а особливо печиво. Його можна приготувати за кілька хвилин і не переживати за склад.

Цей рецепт цінний тим, що пропонує здорові інгредієнти та не потребує затрат часу та зусиль. Ідеальне рішення для сучасних батьків.

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Печиво з бананом

Час: 1 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 2

– 1 лист листкового тіста;– 1 яйце;– 100 мілілітрів молока.

Приготування:

Лист листкового тіста розрівняйте і злегка розкачайте, щоб він не згорнувся. Розділіть його на квадратики, розрізавши ножем або, наприклад, металевою лопаткою для крему. Виріжте серединки половини квадратів склянкою діаметром, схожим на скибочку банана. Розбийте яйце в миску та змішайте з молоком. Розподіліть його по всіх квадратах і покладіть по одному дірявому квадрату поверх кожного. Змастіть краї верхнього квадрата молоком. Помістіть товстий шматочок банана в кожну порожнину. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 20 хвилин, поки печення не стане рум’яним.

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