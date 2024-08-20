Такие невероятные: как выглядят модные показы детей, сгенерированных искусственным интеллектом

ТикТок стал настоящей сокровищницей креативных идей. Одна из них - генерировать модные показы детей с помощью искусственного интеллекта.

Оригинальное решение

Организовать модный показ с детьми – это невероятный вызов, который может стать стрессовым как для организаторов, так и для детей. Однако благодаря технологиям возможно все!

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Фото детей и искусственный интеллект способны делать настоящие чудеса. И оторвать взгляд от этой милоты просто невозможно!

Такие милые показы

В ТикТок показали, как могут выглядеть детские показы, используя искусственный интеллект. Видео мигом набирают миллионные просмотры, а пользователи в восторге от таких милых видео.

Как выглядит детский показ, созданный ИИ:

Комментарии под видео ярко передают впечатления аудитории:

"На это можно смотреть вечно";

"Такие милые";

"Какая красота".

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