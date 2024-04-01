Драма в начале посещения детского сада – это то, через что проходили все родители. Чтобы облегчить процесс и не добавлять ребенку стресса, стоит воспользоваться советами специалистов и заранее подготовить ребенка к первому шагу в самостоятельную жизнь.

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Несколько месяцев до садика

Идеальный период для подготовительной работы. Прежде всего стоит понять, готовы ли вы на такой шаг. По социализации психологи объясняют – ребенку больше нужны взрослые, чтобы им подражать и перенимать правила игры. Миф об общении со сверстниками появился недавно, а раньше детей воспитывали "вместе всем селом".

Важно помнить, что только у счастливой мамы могут быть счастливые дети, и это прекрасно, когда у нее есть время на себя. В это время она отдыхает, наполняется силами, скучает по ребенку,

– рассказывают эксперты.

Если уже решились – хорошо присмотритесь к возможным вариантам, обдумайте логистику, пообщайтесь с заведующими. Убедитесь, что ребенок будет находиться в хороших условиях и в правильных руках.

Также попробуйте завершить грудное кормление до этого времени. Если же не успеете – процесс нужно будет внедрять очень плавно. Новое окружение, отсутствие родителей и одновременное прекращение грудного кормления – это слишком большой стресс для ребенка.

Забота о здоровье

Часто от родителей можно услышать, что в детском саду дети начинают болеть. Причины очевидны – стресс, большой круг общения, активный контакт с вирусами и бактериями.

Дети могут болеть 10 – 12 раз в год, и это не будет чем-то чрезмерным. Стоит обращать внимание не только на количество случаев, но и как именно протекает заболевание, возникают ли осложнения, как часто приходится принимать антибактериальные препараты,

– отмечают педиатры.

Врачи напоминают о необходимости прививок, а также здорового питания, гигиены и хорошего сна. Особенно опасным для детей может быть грипп, поэтому стоит посоветоваться с врачом относительно соответствующей вакцины.

До садика осталась неделя

Самое время собирать вещи, и ребенок должен быть активным участником этого процесса. Рюкзачок, одежда, сменная обувь – все ему должно нравиться и вызывать радость. Также важно выбрать игрушку-компаньона, чтобы ребенок никогда не чувствовал себя одиноким и мог сразу заводить друзей, позволяя поиграть своей игрушкой. Если брать свои игрушки в садик запрещено, то стоит выбрать другой атрибут, который станет "оберегом".

Это будет давать ощущение ребенку, что мы вместе, мы присутствуем с ним. Можно нарисовать одинаковые рисунки на руке или сделать временные татуировки,

– предлагают эксперты.

Также можно создать "игру-прощание" в раздевалке, где ребенок расстается с родителями, ведь это будет самым тяжелым моментом.

Первый поход в садик

Лучше всего превратить этот день в праздник. Не обязательно оставлять ребенка на целый день, может быть достаточно нескольких часов. Если правила сада позволяют – можно находиться рядом с группой.

Важно первый день ребенка в саду отпраздновать. Возможно, подарите ему что-то, о чем ребенок давно мечтал,

– советуют психологи.

Очень важно, чтобы в этот день ребенка наполняли радостные эмоции, которые он ассоциативно привяжет к детскому саду.

Адаптация

На привыкание к садику ребенку нужно от 1,5 до 6 месяцев. Каждый ребенок особенный, поэтому особо форсировать ход событий не нужно. Может случаться, что сначала все идет хорошо, а потом ребенок начинает жаловаться или вообще заявляет, что никуда не пойдет.

В таких случаях важно не принуждение, а помощь в адаптации. Спокойно и с пониманием относитесь к проявлению детских эмоций, не забывайте об объятиях и разделяйте напряжение.

Также наблюдайте за состоянием ребенка: если у него растет уровень напряжения, он начал грызть ногти или проявляет стресс другими способами, существует возможность, что стоит сделать паузу и обратиться за консультацией к специалистам.