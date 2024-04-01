Драма на початку відвідин дитячого садочка – це те, через що проходили усі батьки. Аби полегшити процес та не додавати дитині стресу, варто скористатися порадами фахівців та заздалегідь підготувати дитину до першого кроку у самостійне життя.

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Кілька місяців до садочка

Ідеальний період для підготовчої роботи. Найперше варто зрозуміти, чи готові ви на такий крок. Щодо соціалізації психологи пояснюють – дитині більше потрібні дорослі, аби їх наслідувати та переймати правила гри. Міф про спілкування з однолітками з'явився нещодавно, а раніше дітей виховували "гуртом усім селом".

Важливо пам'ятати, що лише у щасливої мами можуть бути щасливі діти, і це прекрасно, коли в неї є час на себе. У цей час вона відпочиває, наповнюється силами, сумує за дитиною,

– розповідають експерти.

Якщо вже наважились – добре придивіться до можливих варіантів, обміркуйте логістику, поспілкуйтеся із завідувачами. Переконайтеся, що дитина перебуватиме у хороших умовах та у правильних руках.

Також спробуйте завершити грудне годування до цього часу. Якщо же не встигнете – процес потрібно буде впроваджувати дуже плавно. Нове оточення, відсутність батьків і одночасне припинення грудного годування – це занадто великий стрес для дитини.

Піклування про здоров'я

Часто від батьків можна почути, що у дитячому садку діти починають хворіти. Причини очевидні – стрес, велике коло спілкування, активний контакт з вірусами та бактеріями.

Діти можуть хворіти 10 – 12 разів на рік, і це не буде чимось надмірним. Варто звертати увагу не лише на кількість випадків, а й як саме протікає захворювання, чи виникають ускладнення, як часто доводиться приймати антибактеріальні препарати,

– наголошують педіатри.

Лікарі нагадують про необхідність щеплень, а також здорове харчування, гігієну та хороший сон. Особливо небезпечним для дітей може бути грип, тому варто порадитися з лікарем щодо відповідної вакцини.

До садочка залишився тиждень

Саме час збирати речі, і дитина повинна бути активним учасником цього процесу. Рюкзачок, одяг, змінне взуття – усе їй повинно подобатися та викликати радість. Також важливо обрати іграшку-компаньйона, аби дитина ніколи не почувалася самотньою та могла одразу заводити друзів, дозволяючи погратися своєю іграшкою. Якщо брати свої іграшки у садочок заборонено, то варто обрати інший атрибут, який стане "оберегом".

Це буде давати відчуття дитині, що ми разом, ми присутні з нею. Можна намалювати однакові малюнки на руці чи зробити тимчасові татуювання,

– пропонують експерти.

Також можна створити "гру-прощання" у роздягальні, де дитина розлучається з батьками, адже це буде найважчим моментом.

Перший похід у садочок

Найкраще перетворити цей день на свято. Не обов'язково залишати дитину на цілий день, може бути достатньо кількох годин. Якщо правила садка дозволяють – можна перебувати поруч із групою.

Важливо перший день дитини у садочку відсвяткувати. Можливо, подаруйте їй щось, про що дитина давно мріяла,

– радять психологи.

Дуже важливо, аби у цей день дитину наповнювали радісні емоції, які вона асоціативно прив'яже до дитячого садочка.

Адаптація

На звикання до садочка дитині потрібно від 1,5 до 6 місяців. Кожна дитина особлива, тому особливо форсувати хід подій не потрібно. Може траплятися, що спочатку все йде добре, а потім дитина починає скаржитися або й узагалі заявляє, що нікуди не піде.

У таких випадках важливий не примус, а допомога в адаптації. Спокійно та з розумінням ставтеся до прояву дитячих емоцій, не забувайте про обійми та розділяйте напругу.

Також спостерігайте за станом дитини: якщо у неї зростає рівень напруги, вона почала гризти нігті або проявляє стрес в інші способи, існує можливість, що варто зробити паузу та звернутися за консультацією до фахівців.