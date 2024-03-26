Большая семья и оригинальное воспитание

Сью и Ноэль Редфорды – это особая пара, которая проживает в Великобритании. Они воспитывают 22 детей, и пока справляются не только с ними, но и еще 7 домашними любимцами.

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Сью и Ноэль являются владельцами пекарни The Radford Pie Company. Она расположена вблизи их дома. Их бизнес – это семейное дело, в котором дети принимают активное участие.

Большая и дружная семья / Фото The Sun

Дети, которые работают вместе с родителями, платят деньги за аренду. Кроме того, они помогают с закупкой продуктов.

Конечно, это небольшая сумма, потому что я еще стараюсь откладывать на собственное жилье,

– рассказала Хлоя, одна из дочерей семейства.

Сью объяснила: у них с Ноэлем достаточно денег, однако они очень хотят, чтобы дети научились финансовой грамотности и стали успешными в будущем.

Наши родители воспитывали нас так же,

– отметила женщина.

Интересно, что семья полностью отказалась от государственной помощи и полностью полагается на собственные силы и рекламное сотрудничество с различными брендами.

Пустая трата денег – это не про Редфордов. Они всегда ищут выгодные предложения в интернете и пользуются ваучерами и скидками, которые предлагают магазины. Они отмечают: если грамотно все планировать и быть сообразительным, то расходы даже на 20 детей не будут страшными.