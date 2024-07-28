Генетика грає важливу роль

Існує теорія генетичного конфлікту, яка припускає, що гени зберігають маркери про походження, що змушує їх або співпрацювати, або конфліктувати. Це починається вже в утробі, коли гени батька та матері мають різні стратегії щодо розвитку плоду.

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Гени матері хочуть зберегти ресурси жінки для подальших вагітностей, в той час, як гени чоловіка вважають більш оптимальним споживання ресурсів нинішнім плодом. Однак досі психологія не приділяла увагу генетичному конфлікту, тож він залишився у тіні.

Як гени впливають на поведінку

Науковці розповіли, що генетичний конфлікт не просто впливає на поведінку людини, а і є причиною розвитку багатьох синдромів. Наприклад, реакція дитини на стрес та соціальні ситуації часто обумовлена генами.

Галузь вивчення генетичного конфлікту ще доволі молода, однак вчені вірять, що разом з психологами їм вдасться пролити світло на багато запитань.

Раніше ми писали про те, що є виходом за норму дитячої істерики.

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