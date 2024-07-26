Мама потеряла сознание

Женщина по имени Элизабет Крус из Северной Ирландии была дома с маленьким сыном Эйденом. В какой-то момент ее сердцебиение подскочило до 180 ударов в минуту, она потеряла сознание.

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Как потом объяснили врачи, женщина пережила приступ синдрома постуральной ортостатической тахикардии. В общем без сознания она была в течение 20 минут.

Маленький спаситель

6-летний Эйден понял, что надо немедленно звать кого-то на помощь. К счастью, к их дому прибыл курьер Amazon. Мальчик выбежал к нему и рассказал, что маме стало плохо.

Извините, вы не могли бы помочь моей маме?

– сказал он мужчине, который немедленно пошел за малышом в дом.

Курьер Брайан немедленно вызвал скорую, и жизнь Элизабет удалось спасти. Мужчина отметил, что женщина может гордиться своим сыном, а в сети восхищаются выдержкой малыша, который не растерялся в критической ситуации.

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