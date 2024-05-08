Как заметили ученые, в течение последних 20 лет частота выявления камней в почках, считавшихся заболеванием, присущим взрослым, теперь выросла и среди детей. Поэтому, существует угроза детскому организму в самый разгар его развития.

Читайте также У белых родителей родился темнокожий младенец: как это объяснила женщина и что говорит наука

Детский уролог из Филадельфии Грег Тасиан рассказывает, что причиной этого является цистинурия. Это генетическое заболевание, в результате которого организм не усваивает определенные аминокислоты. Поэтому в моче накапливается и кристаллизуется цистин, и есть случаи, когда камни в почках ребенка разрастались до размера мяча для гольфа.

Врач рассказал, что при цистинурии камни в почках начинают образовываться очень рано, и эта проблема остается на всю жизнь. Среди последствий высокое давление, сердечные приступы и даже отказы почек. Также некоторые симптомы включают инфекции мочевыводящих путей и кровь в моче, поэтому камни приходится немедленно удалять через хирургическое вмешательство.

Обратите внимание! Врачи советуют следить за диетой детей и ограничивать количество продуктов, где много соли или сахара.

Исследования показали, что осложнения относительно камней в почках среди детей становятся все более распространенными. Это связывают и с рационом, в котором много ультрапереработанных продуктов. Диагностировать проблему по симптомам у детей сложно, поэтому врачи советуют регулярно обследовать малышей.

Современные медикаменты позволяют контролировать состояние тех, кто имеет проблемы из-за генетики, однако этот вопрос еще изучают.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Но если Вам необходима установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.