Кардинальное решение популярной проблемы

В американском штате Флорида приняли закон, который запрещает детям до 14 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Кроме того, подростки в возрасте 14 – 15 лет должны получить на регистрацию специальное разрешение.

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Губернатор Флориды Рон Десантис, который сошел с президентской гонки в пользу Дональда Трампа, уже поставил под законом свою подпись. Если он выдержит судебные споры, то вступит в силу 1 января 2025 года.

С этой даты все социальные сети будут вынуждены удалить все аккаунты пользователей, которым еще нет 14 лет. Если этого не сделать, то придется платить по 50 тысяч долларов за каждый аккаунт ребенка.

Во Флориде обеспокоены ролью соцсетей в жизни детей / Фото Pixabay

Также в законе прописан запрет на посещение детьми порносайтов. Все сайты "для взрослых" должны ввести верификацию возраста пользователей.

Причин, по которым во Флориде решили принять этот закон, есть несколько. Прежде всего речь идет о безопасности детей, которыми можно легко манипулировать.

Ваш ребенок может жить в безопасном доме, но есть хищники, которые могут проникнуть просто внутрь. Вы могли делать все правильно, но они знают, как манипулировать вашими детьми через соцсети,

– сообщил Десантис.

Также законодателей Флориды беспокоит то, что соцсети вызывают привыкание, и дети могут бездумно в них проводить по несколько часов в сутки. Отмечается, что эта версия закона является смягченной, ведь раньше вообще была идея запрета регистрации в соцсетях детей в возрасте до 16 лет.

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