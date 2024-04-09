Эмури Джонсон из Скоттсборо (штат Алабама, США) рано осталась без матери. Карли неожиданно ушла из жизни в 29 лет в марте.

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Девочка очень скучает по маме и хотела установить ей красивый надгробный памятник. Эмури открыла киоск с лимонадом, чтобы собрать нужную сумму денег.

Как только местные об этом узнали, то немедленно пошли покупать лимонад. Впоследствии история набрала обороты в социальных сетях, и количество желающих поддержать Эмури начала стремительно расти.

Компании, которые занимаются изготовлением надгробных памятников, сразу сообщили, что готовы установить памятник для Карли бесплатно.

Всего на продаже лимонада Эмури удалось собрать 10 тысяч долларов, еще 4 человека собрали на благотворительной платформе.

Я даже не представляла, что можно собрать столько денег. Людей было очень много, пришлось поработать, но я похожа на маму, поэтому со всем справилась,

– рассказала девочка.

Местные компании уже установили надгробие за свой счет, а деньги, которые собрала Эмури, она оставит себе. Люди в соцсетях выражают семье свою поддержку и восхищаются поступком девочки.